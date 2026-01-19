La Juventus si muove sul mercato di gennaio per rinforzare l’attacco. Tra le opzioni valutate, c’è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, considerato un profilo in grado di offrire immediatezza e supporto alla manovra offensiva. La società bianconera punta a trovare una soluzione efficace per migliorare la rosa e rispondere alle esigenze del reparto avanzato.

La Juventus accelera sul mercato di gennaio per rafforzare il reparto offensivo e valuta una soluzione immediata capace di dare peso e profondità alla manovra: il profilo individuato è Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. L’operazione è sul tavolo, il gradimento del giocatore c’è, ma la distanza economica resta il nodo principale. La dirigenza bianconera, con Damien Comolli e Marco Ottolini al lavoro, cerca una risposta rapida per una fase cruciale della stagione. Mateta risponde all’identikit richiesto: struttura fisica (192 cm per 88 kg), presenza in area e rendimento già certificato in Premier League, dove ha firmato 8 reti in 22 presenze. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Mateta spinge: l’attaccante vuole vestire bianconero

