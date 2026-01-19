Juventus | Mateta resta priorità per Spalletti

La Juventus sta analizzando attentamente la possibilità di ingaggiare Jean-Philippe Mateta, considerando gli aspetti economici e strategici. La priorità di Spalletti è rafforzare l’attacco, ma senza trascurare le implicazioni finanziarie dell’operazione, che potrebbe influenzare il bilancio della stagione 20252026. La scelta di puntare su Mateta riflette l’attenzione del club nel pianificare con cura il futuro della rosa.

La Juventus sta valutando con attenzione l'impatto economico di un eventuale arrivo di Jean-Philippe Mateta, in un contesto in cui il reparto offensivo rappresenta già una voce importante nel bilancio bianconero per la stagione 20252026. Attualmente, l'attacco Juventus pesa per circa 38-40 milioni di euro lordi annui tra stipendi e

La Juventus valuta diversi profili per rinforzare l’attacco nella seconda parte della stagione. Tra i nomi monitorati c’è Joshua Zirkzee del Manchester United, considerato come possibile opzione in caso di segnali favorevoli da parte dei Red Devils. Tuttavia, la priorità rimane Mateta, il cui eventuale arrivo rappresenterebbe l’obiettivo principale nel mercato invernale. La società bianconera segue con attenzione le evoluzioni delle trattative e le disponibilità sul mercato. Juventus, Mateta resta lontano: a gennaio richieste fuori mercato

La Juventus ha preso in considerazione l'eventuale arrivo di Jean-Philippe Mateta, ma al momento non ci sono opportunità di mercato per gennaio. Il calciatore, valutato anche dal club bianconero, rimane fuori portata a causa delle limitazioni finanziarie e delle strategie di mercato attuali. La situazione rimane quindi invariata, con eventuali sviluppi che potrebbero essere valutati in futuro.

