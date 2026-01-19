La Juventus mantiene vivo l'interesse per Jean-Philippe Mateta, respingendo la prima offerta. La trattativa prosegue con attenzione, considerando il trasferimento un elemento importante per rafforzare l’attacco della squadra, anche in vista delle stagioni future. La società bianconera continua a valutare le opzioni disponibili, mantenendo aperte le possibilità di un accordo nelle prossime settimane.

La Juventus non molla Jean-Philippe Mateta e continua a lavorare su un’operazione considerata strategica per l’attacco, anche in ottica futura. Nelle ultime ore è arrivato lo stop del Crystal Palace alla prima proposta bianconera, ma il dialogo resta vivo e destinato a proseguire. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Alessandro Sugoni ha chiarito i contorni della trattativa: la Juventus aveva messo sul tavolo un prestito con obbligo legato alla qualificazione in Europa, per un’operazione complessiva da circa 30 milioni. Una formula che il club inglese non ha accettato. Il Crystal Palace resta fermo su una valutazione più alta, intorno ai 40 milioni, e chiede soprattutto un obbligo di riscatto non condizionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Mateta, prima offerta respinta: trattativa ancora viva

Juventus, il Crystal Palace respinge la prima offerta per Mateta

La Juventus ha presentato la sua prima offerta per Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Tuttavia, il club inglese ha deciso di respingerla, mantenendo alta la propria posizione rispetto alla possibilità di cedere il giocatore. La trattativa prosegue senza ulteriori sviluppi ufficiali, mentre entrambe le parti valutano le prossime mosse nel mercato estivo.

Mateta-Juventus: il Crystal Palace rifiuta la prima offerta

La Juventus ha avanzato una prima proposta per Jean-Philippe Mateta al Crystal Palace, che ha però declinato l'offerta. La trattativa tra i due club si apre con questa prima fase, evidenziando l'interesse della Juventus nell'acquisto dell'attaccante. Restano da seguire gli sviluppi futuri e le eventuali nuove proposte per il calciatore francese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Calciomercato Juventus-Mateta: rilancio col Crystal Palace e intrigo Zirkzee - Proposto lo scambio con la Fiorentina.. - Giovane Santana, attaccante classe 2003 del Verona, è nel mirino di Juventus e Napoli, ma la Lazio prova lo sprint offrendo centrocampista franco- affaritaliani.it