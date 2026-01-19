Juventus Kosti? fuori dai piani | addio a zero a giugno

Filip Kosti?, esterno della Juventus nato nel 1992, sembra ormai destinato a lasciare il club a fine stagione. La società ha deciso di non considerarlo nelle rotazioni di Spalletti, segnando di fatto la fine del suo percorso bianconero. La sua possibile partenza a giugno rappresenta una scelta mirata a riorganizzare la rosa in vista delle future sfide.

Destino segnato per Filip Kosti? in casa Juventus. L’esterno classe 1992 è fuori dai piani tecnici e non rientra nelle rotazioni considerate prioritarie da Luciano Spalletti. La situazione contrattuale accelera le valutazioni: Kosti? è in scadenza a fine stagione e, allo stato attuale, non sono previste aperture per il rinnovo. Nonostante ciò, l’addio non avverrà a gennaio: il giocatore non ha offerte concrete per lasciare Torino nell’immediato e resterà fino al termine del campionato. La traiettoria è chiara: separazione a parametro zero a giugno. Una scelta già incanalata, che chiude di fatto il capitolo Kosti? in bianconero e libera spazio per nuove soluzioni sulle corsie.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Here are the scorers since Spalletti became Juventus coach: 5, Yildiz 4, McKennie 4, David 2, Kostic 2, Openda 1, Cambiaso 1, Vlahovic 1, Locatelli 1, Cabal 1, Conceicao 1, Kalulu 1, Miretti x.com