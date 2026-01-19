Juventus Kosti? fuori dai piani | addio a zero a giugno
Destino segnato per Filip Kosti? in casa Juventus. L’esterno classe 1992 è fuori dai piani tecnici e non rientra nelle rotazioni considerate prioritarie da Luciano Spalletti. La situazione contrattuale accelera le valutazioni: Kosti? è in scadenza a fine stagione e, allo stato attuale, non sono previste aperture per il rinnovo. Nonostante ciò, l’addio non avverrà a gennaio: il giocatore non ha offerte concrete per lasciare Torino nell’immediato e resterà fino al termine del campionato. La traiettoria è chiara: separazione a parametro zero a giugno. Una scelta già incanalata, che chiude di fatto il capitolo Kosti? in bianconero e libera spazio per nuove soluzioni sulle corsie.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
