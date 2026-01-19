Juventus intensifica gli sforzi per Mateta
Il 19 gennaio 2026, la Juventus prosegue le trattative per Jean-Philippe Mateta, dopo il rifiuto della prima proposta. Nei prossimi incontri tra i dirigenti bianconeri e il Crystal Palace si cercherà di trovare un accordo sulle condizioni dell’obbligo di riscatto, con l’obiettivo di superare l’attuale stallo e avanzare nella trattativa.
La Juventus intensifica gli sforzi per Jean-Philippe Mateta nella giornata del 19 gennaio 2026: dopo il rifiuto netto della prima proposta formale, sono in programma nuovi contatti diretti tra i dirigenti bianconeri e il Crystal Palace nel pomeriggio, con l'obiettivo di superare lo stallo sulle condizioni dell'obbligo di riscatto.
