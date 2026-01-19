Juventus Di Marzio | Ora l’attacco è la priorità

La Juventus ha deciso di concentrare le proprie risorse sul reparto offensivo, ritenuto ora priorità di mercato. Dopo aver valutato diverse opzioni per centrocampo ed esterni, la dirigenza e l’allenatore Luciano Spalletti puntano a rinforzare l’attacco con l’acquisto di un centravanti e di una seconda punta già nelle prossime settimane. Questa scelta segna un cambio di strategia volto a migliorare la fase offensiva della squadra.

La Juventus cambia rotta sul mercato offensivo: dopo settimane di valutazioni su centrocampo ed esterni, la dirigenza bianconera e Luciano Spalletti hanno individuato nell’attacco la vera priorità, con l’obiettivo di inserire un centravanti e una seconda punta già in questa sessione. A fare il punto è Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Calcio Club. La svolta dopo le riflessioni interne. “La vostra analisi è quella che ha fatto Spalletti negli ultimi giorni con la società, perché dopo attente valutazioni e riflessioni, un paio di settimane fa si era detto no, la priorità magari un mediano, magari un quinto, un esterno di fascia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, Di Marzio “La priorità resta Tonali, ecco le alternative”

Durante la trasmissione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione di mercato della Juventus, evidenziando come Sandro Tonali rimanga la prima scelta. Tuttavia, il club valuta anche alternative come Guido Rodriguez per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. La strategia della Juventus si concentra sulla ricerca di profili compatibili con le esigenze della squadra, mantenendo aperte diverse possibilità in vista delle prossime mosse.

Juventus, Di Marzio “La Juve spinge per Chiesa”

Gianluca Di Marzio riferisce che la Juventus intensifica gli sforzi per concludere l'acquisto di Federico Chiesa. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con i bianconeri determinati a portare a termine l'operazione. La volontà del club è chiara e si lavora per trovare l'intesa definitiva, considerando anche gli aspetti tecnici e finanziari della trattativa.

