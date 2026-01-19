Juventus Cristiano Ronaldo dovrà ricevere 10 milioni dalla Juve

Secondo quanto riportato dal Messaggero, Cristiano Ronaldo ha ottenuto una vittoria legale contro la Juventus, che sarà tenuta a versargli 10 milioni di euro. La vicenda riguarda un accertamento riguardante aspetti contrattuali e compensi, portando a questa decisione definitiva. La notizia evidenzia un importante sviluppo nel rapporto tra il calciatore e il club, con implicazioni sia economiche che sportive.

Come scrive il Messaggero Cristino Ronaldo ha vinto la battaglia legale contro la Juventus. I bianconeri dovranno versare 10 milioni al portoghese. Le origini della causa con Ronaldo Durante il trasferimento di Ronaldo al Manchester United nel 2023 la Juventus avrebbe dovuto corrispondere gli importi al lordo, nonostante la successiva

