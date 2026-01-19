Juventus continuità e pochi ritocchi | Spalletti prepara l’assetto anti-Benfica

La Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Benfica mantenendo un approccio di continuità. Luciano Spalletti punta a poche modifiche mirate all’assetto già consolidato, evitando cambiamenti radicali e concentrandosi su un’ottimizzazione tattica. La strategia si concentra sulla stabilità e sull’affidabilità, con l’obiettivo di affrontare al meglio l’importante impegno europeo senza stravolgere la squadra.

Nessuna sterzata brusca, solo correzioni mirate. Juventus si avvicina alla notte di Champions League contro il Benfica nel segno della continuità, con Luciano Spalletti intenzionato a ritoccare l'undici visto a Cagliari senza stravolgerne l'impianto. Mercoledì allo Stadium serviranno risposte immediate: l'Europa come occasione per voltare pagina. Le certezze che tornano: Di Gregorio e Thuram. Tra le novità attese, la prima riguarda la porta: Michele Di Gregorio è pronto a riprendersi il posto da titolare, con Mattia Perin destinato alla panchina. In mezzo al campo, rientro dal primo minuto per Khéphren Thuram, elemento chiave per fisicità, strappi e coperture: una presenza che alza intensità e volume di gioco.

