Juventus | chiusura della causa con Ronaldo

Il 19 gennaio 2026 la Juventus si trova ad affrontare un inizio settimana complesso, tra la sconfitta a Cagliari e alcune notizie legali e di mercato. La società ha ufficialmente chiuso la questione legale con Cristiano Ronaldo, mentre prosegue la trattativa per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, nel tentativo di rinforzare la rosa in vista delle prossime sfide.

La Juventus affronta un lunedì amaro il 19 gennaio 2026, tra le conseguenze della sconfitta di Cagliari e due notizie extra-campo che complicano ulteriormente il quadro: la chiusura definitiva della causa con Cristiano Ronaldo e la necessità di rilanciare la trattativa per Jean-Philippe Mateta. Sul fronte legale, il Tribunale del

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha stabilito che la Juventus dovrà pagare a Cristiano Ronaldo circa 10 milioni di euro, confermando il risultato del lodo arbitrale del 2024. Il ricorso del club è stato respinto, sancendo così la conclusione di una controversia riguardante il pagamento dovuto all'ex calciatore. La decisione rappresenta un importante precedente nel rapporto tra il giocatore e la società bianconera.

