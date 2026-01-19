Juventus-Cagliari | dibattito acceso

Dopo la sconfitta della Juventus per 1-0 contro il Cagliari del 17 gennaio 2026, si è acceso un dibattito tra gli esperti di Sky Sport. Analisi e commenti post-partita hanno evidenziato alcuni limiti ricorrenti nella squadra bianconera. Questo confronto ha portato a riflessioni sulle criticità e le prospettive future, offrendo un quadro approfondito della situazione attuale della Juventus.

