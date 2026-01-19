Juventus-Cagliari | dibattito acceso
Dopo la sconfitta della Juventus per 1-0 contro il Cagliari del 17 gennaio 2026, si è acceso un dibattito tra gli esperti di Sky Sport. Analisi e commenti post-partita hanno evidenziato alcuni limiti ricorrenti nella squadra bianconera. Questo confronto ha portato a riflessioni sulle criticità e le prospettive future, offrendo un quadro approfondito della situazione attuale della Juventus.
La sconfitta per 1-0 della Juventus contro il Cagliari del 17 gennaio 2026 ha scatenato un acceso dibattito tra i commentatori di Sky Sport, che nel post-partita e nelle analisi successive (come quelle andate in onda il 19 gennaio su Sky Calcio Club) hanno identificato un limite preciso e ricorrente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Il comune unico divide. Acceso dibattito: "Ipotesi da valutare"
Leggi anche: Frosinone, dibattito acceso sul forno crematorio: proposta di referendum cittadino
Serie A: Juventus-Cagliari 2-1 - 1): Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram (25' st Miretti), Locatelli, Kostic (1' st Cambiaso), Conceicao (40' st Cabal), Yildiz (40' st ... ansa.it
Juventus-Cagliari 2-1: gol e highlights | Serie A
Final: Torino 0-2 AS Roma AC Milan 1-0 Lecce Udinese 0-1 Inter Napoli 1-0 Sassuolo Cagliari 1-0 Juventus Imagen de: Berita Bola Sepak Terkini facebook
#CagliariJuventus #CagliariJuve #Juventus #Juve #Cagliari #SerieA VIDEO x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.