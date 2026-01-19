Juventus-Benfica prendono forma le scelte | ecco le probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Benfica si avvicina, con le formazioni che iniziano a delinearsi in vista dell'incontro di mercoledì all’Allianz Stadium, valido per la settima giornata di Champions League. Sono emerse le prime indicazioni sulle probabili scelte dei due allenatori, offrendo uno sguardo sulle possibili strategie e assetti iniziali delle squadre in campo.

La Juventus e il Benfica prendono forma alla vigilia della sfida di Champions League. In vista del match di mercoledì sera all’Allianz Stadium, valido per la settima giornata della fase campionato, emergono le prime indicazioni sulle possibili scelte iniziali delle due squadre. In casa bianconera la linea sembra tracciata: Di Gregorio tra i pali, difesa con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, mentre in mezzo al campo tocca a Locatelli e Thuram dare equilibrio. Sulla trequarti spazio alla qualità e all’imprevedibilità di Francisco Conceição, McKennie e Kenan Y?ld?z, con David riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Benfica, prendono forma le scelte: ecco le probabili formazioni Leggi anche: Probabili formazioni Benfica-Napoli: le scelte di Conte, come sta McTominay e dove vedere la partita Benfica-Napoli, le probabili formazioni: Conte cambia rispetto alla Juventus?Stasera il Napoli affronta in trasferta il Benfica nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Pronostico Juventus vs Benfica – 21 Gennaio 2026 - Benfica di UEFA Champions League promette equilibrio e intensità al calcio d'inizio del 21 Gennaio 2026 alle 21:00 presso l’Allianz ... news-sports.it

CHAMPIONS - Juventus-Benfica inaugura il 2026 su Prime Video ift.tt/rCdeBgV x.com

La Champions League riparte a gennaio 2026: partite in chiaro su TV8 e Cielo, Amazon trasmette Juventus-Benfica, Sky resta broadcaster principale. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-tv-sfide-imperdibili-gratis-chiaro-20-21-gennaio-2026-85 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.