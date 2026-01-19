Juventus-Benfica inaugura il 2026 di Champions | diretta esclusiva su Prime Video

Il 21 gennaio alle 21, lo Juventus Stadium ospita l'incontro tra Juventus e Benfica, segnando l'inizio della fase a gironi della UEFA Champions League 2026. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, offrendo agli appassionati un'occasione per seguire una delle sfide più attese della stagione. Un appuntamento importante per gli amanti del calcio europeo, disponibile in modo semplice e affidabile attraverso la piattaforma di streaming.

La UEFA Champions League inaugura il 2026 con una notte decisiva allo Juventus Stadium: mercoledì 21 gennaio, alle 21.00, Juventus e Benfica si affrontano nella settima giornata della fase campionato, in diretta esclusiva su Prime Video. Per i bianconeri è l’occasione di consolidare il piazzamento nelle giornate che contano; per i portoghesi una sfida da punti pesanti per restare agganciati al treno qualificazione. La copertura scatterà alle 19.30 con il prepartita dallo stadio di Torino. In studio e a bordo campo, un parterre di volti noti pronti ad accompagnare la serata europea. Il racconto della partita e la squadra di Prime Video. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Benfica-Napoli su Prime Video è GRATIS: come vederla in streaming

La sfida tra Benfica e Napoli, in programma questa sera alle 21 al Da Luz di Lisbona, è una delle partite più attese della sesta giornata della Champions League 2025-26. L'incontro sarà disponibile in streaming gratuito su Prime Video, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire in diretta uno dei match più interessanti del turno.

Diretta Gol Champions League: bene la Juventus, il Napoli perde contro il Benfica

La Champions League delle italiane continua con le sfide di Juventus e Napoli, che chiudono il calendario delle squadre italiane in questa fase. Segui con noi la diretta gol dei match, con la Juventus che ottiene un risultato positivo e il Napoli che invece subisce una sconfitta contro il Benfica.

