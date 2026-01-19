Juventus-Benfica David confermato | guiderà ancora l’attacco

La Juventus conferma David come titolare nell’attacco per la partita contro il Benfica in Champions League. La squadra si prepara alla sfida europea, mantenendo le proprie scelte offensive e affidandosi all’esperienza del giocatore. Un incontro importante per il cammino europeo dei bianconeri, che affrontano la sfida con stabilità e determinazione.

La Juventus va avanti con le sue certezze in Champions League. Anche contro il Benfica, l’attacco bianconero sarà guidato da David, confermato titolare per la sfida europea di mercoledì sera. La scelta è ormai definita: l’attaccante canadese partirà dal primo minuto, mentre Openda inizierà dalla panchina. Una decisione che conferma la fiducia dello staff tecnico nei confronti di David, chiamato a trascinare la squadra dopo la battuta d’arresto in campionato contro il Cagliari. I numeri europei sorridono al canadese. In questa Champions ha già lasciato il segno due volte, trovando la rete contro BodøGlimt e Pafos, e resta uno dei riferimenti offensivi più affidabili nel percorso continentale della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

