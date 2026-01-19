Juventus-Benfica Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League, si disputerà mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21:00 allo Stadium. In questa occasione, le formazioni e le quote offerte dai bookmaker rappresentano elementi chiave per valutare pronostici e possibili sviluppi della gara, importante per la qualificazione nel girone. Un incontro che richiede attenzione e analisi accurata delle formazioni e delle statistiche aggiornate.

La Juventus si gioca una parte importante della qualificazione nel girone di Champions League ospitando il Benfica allo Stadium mercoledì sera. I bianconeri hanno 9 punti in classifica grazie alle ultime due vittorie contro Bodo Glimt e Pafos, che hanno migliorando nettamente la situazione. La squadra di Luciano Spalletti è decisamente in crescita nell'ultimo periodo. Le parole in conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Juventus-Benfica: "Per me l'unica sorpresa è quando allenatori senza storia hanno la possibilità di allenare le squadre più forti al mondo. Questa è la vera sorpresa."

