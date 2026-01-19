Juventus ad un bivio dopo la sconfitta
Dopo la sconfitta contro il Cagliari del 17 gennaio 2026, la Juventus si trova a un momento di riflessione. Nonostante i miglioramenti sotto Luciano Spalletti, che ha introdotto un gioco più offensivo e aggressivo, la squadra deve ancora colmare il divario rispetto ai vertici della classifica. Questo momento rappresenta un punto di svolta per il club, chiamato a confermare i progressi e a definire il proprio futuro.
La Juventus si trova a un bivio dopo la sconfitta contro il Cagliari del 17 gennaio 2026: nonostante i progressi evidenti sotto Luciano Spalletti – con un gioco più propositivo, aggressivo e dominante rispetto all’era Tudor – la squadra appare ancora lontana dai livelli per competere stabilmente ai vertici della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus: Damien Comolli ad un bivioDamien Comolli si trova davanti a una decisione cruciale: investire risorse o mantenere il budget attuale.
Leggi anche: Ligue 1, torna Pogba non il Monaco! L’ex centrocampista della Juventus torna in campo dopo 26 mesi contro il Rennes, ma non basta ad evitare la sconfitta
Juve, bivio Mateta: insistere a gennaio o aspettare giugno? - Philippe Mateta, centravanti classe 1997 della nazionale francese: come riportato da "Gianlucadimarzio. tuttojuve.com
DOMANI LA JUVENTUS SARÀ TRAVOLTA DA UNO SCANDALO GIGANTESCO: LA FIFA È IN ALLERTA!
Inter o Juve Davide Frattesi al bivio Secondo Fabrizio Romano, sul tavolo del centrocampista ci sono due opzioni, entrambe pesanti: continuare a giocarsi le sue carte all’Inter oppure tentare una nuova sfida alla Juventus #Frattesi #Inter #Spaz x.com
#Zhegrova, da colpo estivo a caso di Gennaio: il bivio della #Juventus. Solo problemi di ambientamento Ne parliamo nel primo articolo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.