Juventus Academy Workshop a Torino il corso di formazione per gli allenatori bianconeri di tutto il mondo

La Juventus Academy Workshop si terrà a Torino, offrendo un’opportunità di formazione dedicata agli allenatori bianconeri provenienti da tutto il mondo. Il corso mira a condividere metodologie e competenze tecniche, contribuendo allo sviluppo professionale degli allenatori e alla crescita del settore giovanile. Un’occasione per approfondire pratiche innovative e rafforzare il legame con il metodo Juventus, nel rispetto delle competenze e della crescita personale di ogni partecipante.

. L'iniziativa. Come già accaduto nelle passate stagioni, anche quest'anno è stato organizzato a Torino il corso di formazione dedicato agli allenatori delle Academy international e, come sempre, è stata un'esperienza unica. Dal 12 al 15 gennaio, 40 tecnici provenienti dalle Juventus Academy da ogni angolo del mondo – Istanbul, Serbia,Abu Dhabi, Sydney, Amman, Torun, Cyprus, Los Angeles, Hungary, Washington, Sri Lanka, Niagara, Piekary?l?skie, Bucks, Rio Maior, Arabia Saudita, Devon – hanno preso parte allo Juventus Academy Workshop soggiornando presso il J Hotel.

