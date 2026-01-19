Juve sondaggio per Zirkzee | pista alternativa a Mateta
La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, con Jean-Philippe Mateta come principale obiettivo. Tuttavia, la dirigenza continua a monitorare anche altre possibilità, tra cui la candidatura di Joshua Zirkzee. La società mantiene aperte diverse piste in vista della sessione di mercato di gennaio, per garantire una rosa competitiva e rispondere alle esigenze del team.
Nuovi scenari in attacco per la Juventus. La priorità resta Jean-Philippe Mateta, ma la dirigenza bianconera continua a tenere aperte piste alternative in vista di gennaio. Tra queste prende quota il nome di Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United e già accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. La Juventus ha chiesto informazioni ai Red Devils sulla possibile uscita dell’ex Bologna, segnale di un interesse esplorativo ma concreto. Al momento, però, la situazione è in stand-by. Zirkzee è alle prese con un problema al polpaccio, fattore che frena qualsiasi accelerazione immediata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, sondaggio per Mateta: pista complicata a gennaio
La Juventus ha avviato un primo contatto con il Crystal Palace per valutare l'acquisto di Jean-Philippe Mateta. Sebbene il profilo sia monitorato, la trattativa per gennaio si presenta complessa, richiedendo ulteriori approfondimenti prima di eventuali sviluppi.
Mateta, la Juve insiste: ma c'è il nodo commissioni agenti. En-Nesyri l'alternativa
La Juventus continua a seguire Mateta, con trattative in corso con il Crystal Palace, valutate intorno ai 33 milioni di euro, tra prestito e riscatto obbligatorio legato alla partecipazione europea. Tuttavia, il club affronta ancora il nodo delle commissioni agenti. En-Nesyri rimane un’alternativa, offrendo opzioni diverse per rafforzare l’attacco in vista della nuova stagione.
