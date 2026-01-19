In casa Juventus, l’attenzione si concentra sulla situazione dell’attacco, con particolare riferimento alle condizioni di Dušan Vlahovic. La possibile assenza del centravanti serbo ha accelerato le valutazioni sul mercato, rendendo urgente l’individuazione di un’alternativa valida. La società sta monitorando attentamente le opzioni disponibili, puntando a rafforzare il reparto offensivo per garantire continuità e solidità alla squadra.

Scatta l’allarme in attacco. In casa Juventus la ricerca di un nuovo centravanti diventa una priorità immediata, legata direttamente alle condizioni di Dušan Vlahovi?. L’attaccante serbo è fermo per un grave problema all’adduttore sinistro e i tempi di recupero restano lunghi. Il rientro è previsto non prima di metà marzo, ma la reale disponibilità a pieno regime è stimata solo ad aprile, dopo la sosta per le nazionali. Uno scenario che impone riflessioni urgenti alla dirigenza. Lo staff tecnico vuole garantire a Luciano Spalletti un profilo offensivo con caratteristiche diverse rispetto a David e Openda, in grado di reggere il peso del reparto nel momento chiave della stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Il trattato della Ue. In caso di attacco scatta la difesa comune

Il trattato dell’UE prevede una difesa comune in caso di attacco, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri. La Groenlandia, fino a recenti sviluppi, è stata una regione remota e poco popolata, appartenente al Regno di Danimarca. Questa collaborazione europea mira a garantire sicurezza e stabilità, promuovendo un’azione congiunta tra le nazioni membri. Conoscere le basi di questa alleanza è importante per comprendere il ruolo dell’Unione nel contesto internazionale.

Rinnovi Juve: da Vlahovic a Yildiz passando per McKennie, a che punto siamo per i prolungamenti dei pilastri della rosa di Spalletti. Caso per caso

La Juventus sta affrontando diverse trattative di rinnovo con i propri giocatori chiave. Mentre si lavora per assicurare il prolungamento di Yildiz con un ingaggio adeguato, le negoziazioni con Vlahovic e McKennie sembrano aver subito una battuta d’arresto. Un aggiornamento sulle strategie e le situazioni attuali per i contratti dei principali elementi della rosa di Spalletti, analizzando caso per caso gli scenari in atto.

