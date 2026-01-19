Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato | c’è Maldini

Juventus e Napoli sono entrambe interessate a Daniel Maldini, giovane trequartista nato nel 2002 e attualmente in uscita dall’Atalanta. La candidatura del talento si aggiunge alle recenti discussioni di mercato tra le due società, che valutano le possibilità di inserimento del giocatore nelle proprie rose. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare un tassello importante per il futuro dei club italiani.

Non solo campo, ma anche mercato. Juventus e Napoli si incrociano sul nome di Daniel Maldini, trequartista classe 2002 in uscita dall’Atalanta, finito nelle ultime ore al centro dei radar di entrambi i club. La Juventus ha inserito il profilo nei propri monitoraggi offensivi, ma sul giocatore si è mossa anche la Napoli, pronta a entrare in competizione diretta. In ambienti di mercato filtra l’idea che Maldini possa rappresentare un’opzione concreta per rinforzare la linea sulla trequarti. In particolare, a Napoli il suo nome viene valutato come possibile soluzione in vista di un cambio imminente: Noa Lang è considerato in uscita, con destinazione estera, e il club azzurro sta lavorando per farsi trovare pronto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

