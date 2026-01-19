Juve Benfica Spalletti studia l’undici per la Champions | pronte queste tre novità rispetto a Cagliari A chi può affidarsi il tecnico

Luciano Spalletti prepara la sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, concentrandosi sulla continuità della formazione. Rispetto alla partita contro il Cagliari, sono previste tre novità nell’undici titolare. Il tecnico italiano valuta attentamente le scelte, puntando su giocatori affidabili per affrontare al meglio la prestigiosa competizione europea. La strategia di Spalletti si concentra sulla stabilità e sull’ottimizzazione delle risorse disponibili per ottenere un risultato positivo.

Juve Benfica, il tecnico punta sulla continuità per la sfida di Champions League contro i portoghesi: solo tre cambi previsti. Le possibili scelte. La Juventus volta pagina rapidamente e punta il mirino sull’Europa, pronta a scendere in campo per un match cruciale che può indirizzare il cammino continentale. Mercoledì sera andrà in scena la sfida Juve Benfica, un appuntamento che Luciano Spalletti intende affrontare con certezze granitiche piuttosto che con esperimenti azzardati. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, non sono previste rivoluzioni rispetto all’undici titolare sceso in campo nella sfortunata trasferta di Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Benfica, Spalletti studia l’undici per la Champions: pronte queste tre novità rispetto a Cagliari. A chi può affidarsi il tecnico Leggi anche: Juve Cagliari, Spalletti sceglie la formazione: ben cinque rientri rispetto al match di Champions League. Tutte le possibili novità all’Allianz Stadium Leggi anche: Juve Cagliari, Spalletti sceglie la formazione: ben cinque rientri rispetto al match di Champions League. Tutte le possibili novità all’Allianz Stadium La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Juve Benfica, pianificate le rotazioni in vista del tour de force: Bremer riposa e Thuram si candida per una maglia dal primo minuto - Juve Benfica, pianificate le rotazioni in vista del tour de force: Bremer riposa e Thuram si candida per una maglia dal primo minuto Dopo la dolorosa caduta di Cagliari, la Juventus entra ufficialment ... juventusnews24.com

Juve Benfica Mourinho manda un messaggio ai bianconeri - facebook.com facebook

#JuveBenfica #Mourinho manda un messaggio ai bianconeri x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.