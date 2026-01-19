Juve Benfica | allenamento e conferenze stampa Il programma della vigilia del match di Champions League

Ecco il programma completo delle attività previste prima della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, con allenamenti e conferenze stampa. La giornata di vigilia include sessioni di allenamento e incontri con i media, offrendo un’anteprima delle strategie delle due squadre e delle ultime dichiarazioni dei tecnici e dei giocatori. Un approfondimento utile per seguire gli sviluppi della gara e le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Juve Benfica, allenamento e conferenze stampa. Ecco il programma integrale della vigilia del match di Champions League. La Juventus entra ufficialmente in clima Champions League definendo i dettagli operativi per la giornata di vigilia in vista della cruciale sfida interna contro il Benfica. Martedì 20 gennaio, la squadra bianconera si ritroverà sui campi del JTC della Continassa per l' allenamento di rifinitura fissato alle ore 12:00. La seduta sarà accessibile agli organi di stampa per i primi quindici minuti, utili per captare le ultime indicazioni tattiche sulla formazione.

