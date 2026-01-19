Joe Rogan, noto commentatore e sostenitore di Donald Trump, ha recentemente espresso critiche nei confronti dell’agenzia federale ICE, in seguito agli eventi di Minneapolis. La sua posizione si inserisce nel contesto delle tensioni sulle politiche di immigrazione e sicurezza dei confini, sollevando discussioni sulle recenti scelte delle autorità federali. Questa presa di posizione evidenzia il suo ruolo di voce influente nel panorama politico e sociale attuale.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Joe Rogan, sostenitore di Donald Trump alle elezioni del 2024, ha preso posizione contro l’agenzia federale ICE che si occupa di immigrazione e controllo dei confini dopo gli ultimi eventi di Minneapolis. Non solo per via della morte della povera Renee Good, ma pure per il comportamento che gli agenti dell’agenzia stanno tenendo nei confronti della popolazione presente nella città americana (e anche altrove). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Joe Rogan si è stufato di Donald Trump?

John Mellencamp condivide la difficile esperienza della battaglia contro il cancro al cervello della sua figlia Teddi, una donna ancora forte nonostante le sfide. In un’intervista al podcast “Joe Rogan Experience”, il musicista ha parlato della lunga distanza emotiva che si è creata con le sue figlie e del percorso di speranza e resilienza affrontato dalla famiglia. Un racconto sobrio e toccante di una prova personale e familiare.

