Jesi abbandono rifiuti | mille euro di multa a due jesini

Due cittadini di Jesi sono stati multati di mille euro ciascuno dalla Polizia locale per aver abbandonato rifiuti vicino ai cassonetti. L’episodio, avvenuto recentemente, evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla corretta gestione dei rifiuti per preservare il decoro urbano e l’ambiente. Le autorità continuano a monitorare e sanzionare comportamenti illeciti per incentivare comportamenti responsabili tra i cittadini.

Jesi (Ancona), 19 gennaio 2026 - Sanzioni per mille euro ciascuna sono state inflitte dalla Polizia locale a due persone che hanno abbandonato un’importante quantità di rifiuti accanto ai cassonetti. In un caso, per altro, essendo l’infrazione stata commessa avvalendosi di un veicolo, lo stesso è stato sottoposto a fermo amministrativo di un mese come prevede il Testo unico dell’Ambiente. Il primo episodio si è registrato in via dei Merciai, nel quartiere San Giuseppe, dove gli agenti dell’Unità operativa tutela ambientale, coordinati dal commissario Anna Grasso, sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata sull’app Municipium, con tanto di indicazione di targa e modello dell’automobile con la quale erano stati abbandonati i rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’abbandono dei rifiuti si paga caro. Seimila euro di multe in due mesi

L’abbandono dei rifiuti comporta sanzioni significative. A Signa, nel corso di due mesi, sono state emesse sei multe da mille euro ciascuna, in seguito ai più rigorosi controlli avviati dall’amministrazione comunale e gestiti dalla polizia municipale. Questa misura mira a promuovere comportamenti più responsabili e a tutelare l’ambiente locale.

