Jannik Sinner la preparazione all' Australian Open passa da Trattoria Emilia ed è una cabala | Ha mangiato gli spaghettini Berrettini e il pesce al forno

Da ilrestodelcarlino.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha scelto Trattoria Emilia per la sua preparazione all'Australian Open, mantenendo una tradizione che sembra portargli fortuna. Durante il soggiorno a Melbourne, ha condiviso un pasto con spaghettini Berrettini e pesce al forno, consolidando il legame tra il tennis e la cucina italiana. Modena, 19 gennaio 2026 – Questa trattoria rappresenta ormai una tappa fondamentale per gli italiani che vivono e si allenano a Melbourne.

Modena, 19 gennaio 2026 – È ormai la meta gastronomica prediletta e in cima alla lista per tutti gli italiani che vivono a Melbourne. Non solo i turisti, o chi in Australia arriva per lavoro, ma anche e soprattutto gli sportivi. Trattoria Emilia è ormai da un decennio il locale per eccellenza dove si possono gustare piatti tipicamente emiliani, ma non solo, esattamente come li fanno tra Modena, Reggio o Bologna, ed è per questo, per ritrovare i sapori e le specialità di casa, che gli italiani ‘expat’ non possono farne a meno. Non solo loro però. La cabala e la Trattoria Emilia nei giorni dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

jannik sinner la preparazione all australian open passa da trattoria emilia ed 232 una cabala ha mangiato gli spaghettini berrettini e il pesce al forno

© Ilrestodelcarlino.it - Jannik Sinner, la preparazione all'Australian Open passa da Trattoria Emilia (ed è una cabala): “Ha mangiato gli spaghettini Berrettini e il pesce al forno”

Leggi anche: Il calendario di Jannik Sinner: allenamento ed esibizioni verso gli Australian Open

Al via gli Australian Open, riparte la sfida Sinner-Alcaraz: per Jannik duemila punti da difendereGli Australian Open, il primo Major della stagione tennistica, iniziano domenica prossima e si concluderanno il 1 febbraio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

jannik sinner preparazioneSinner agli Australian Open: l'allenamento di oggi prima dell'esordio. VIDEO - Ultimo giorno di preparazione per Jannik Sinner prima dell'esordio agli Australian Open con Hugo Gaston (martedì ore 9 sulla Rod Laver Arena). sport.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.