Jannik Sinner la preparazione all' Australian Open passa da Trattoria Emilia ed è una cabala | Ha mangiato gli spaghettini Berrettini e il pesce al forno

Jannik Sinner ha scelto Trattoria Emilia per la sua preparazione all'Australian Open, mantenendo una tradizione che sembra portargli fortuna. Durante il soggiorno a Melbourne, ha condiviso un pasto con spaghettini Berrettini e pesce al forno, consolidando il legame tra il tennis e la cucina italiana. Modena, 19 gennaio 2026 – Questa trattoria rappresenta ormai una tappa fondamentale per gli italiani che vivono e si allenano a Melbourne.

Modena, 19 gennaio 2026 – È ormai la meta gastronomica prediletta e in cima alla lista per tutti gli italiani che vivono a Melbourne. Non solo i turisti, o chi in Australia arriva per lavoro, ma anche e soprattutto gli sportivi. Trattoria Emilia è ormai da un decennio il locale per eccellenza dove si possono gustare piatti tipicamente emiliani, ma non solo, esattamente come li fanno tra Modena, Reggio o Bologna, ed è per questo, per ritrovare i sapori e le specialità di casa, che gli italiani 'expat' non possono farne a meno. Non solo loro però. La cabala e la Trattoria Emilia nei giorni dell'Australian Open. Gli Australian Open, il primo Major della stagione tennistica, iniziano domenica prossima e si concluderanno il 1 febbraio.

