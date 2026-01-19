Italia-Grecia oggi in tv Europei pallanuoto 2026 | orario programma streaming

Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia torna in campo agli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, affrontando la Grecia nel secondo turno della fase a gironi. La partita, parte del Gruppo F, si svolgerà nel pomeriggio e sarà visibile in diretta streaming. Ecco orario e programma per seguire l’incontro tra le due nazionali.

Tornerà in acqua nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo F, affronterà, nella seconda giornata della seconda fase a gironi, la Grecia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI PALLANUOTO DALLE 18.00 La sfida tra azzurri ed ellenici sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 18.00: le due compagini si giocheranno il primato nel raggruppamento, dato che sono in testa in coabitazione a quota 9 punti, avendo vinto tutti i match sin qui disputati tra prima e seconda fase. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere Italia-Grecia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming - La seconda gara della seconda fase a gironi tra Italia e Grecia (ore 18) si potrà vedere in chiaro su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play. corriere.it