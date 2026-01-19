Italia-Grecia oggi Europei pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, lunedì 19 gennaio, si disputa Italia-Grecia, match valida per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. La partita si inserisce nella seconda giornata della fase a gironi, con inizio nel pomeriggio. Ecco orario, programma, modalità di visione in tv e streaming per seguire l'incontro del Settebello nel contesto della competizione europea.

Tornerà in acqua nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo F, affronterà, nella seconda giornata della seconda fase a gironi, la Grecia. La sfida tra azzurri ed ellenici sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 18.00: le due compagini si giocheranno il primato nel raggruppamento, dato che sono in testa in coabitazione a quota 9 punti, avendo vinto tutti i match sin qui disputati tra prima e seconda fase. Per il match tra Italia e Grecia, degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Per seguire in tv Italia-Grecia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026, è importante conoscere orario, programma e modalità di streaming. In quest’occasione, si affrontano due squadre con storie e aspettative differenti. La partita rappresenta un momento chiave nel torneo, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire un evento sportivo di rilievo. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere l’appuntamento.

