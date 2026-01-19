Italia e Stati Uniti contro le minacce digitali globali | esteso accordo di collaborazione
Italia e Stati Uniti rafforzano la collaborazione nella lotta alle minacce digitali attraverso un accordo esteso. A sei mesi dalla firma del memorandum, una delegazione della Cyber Security Foundation italiana si trova a Washington per incontri istituzionali con il Department of, consolidando gli sforzi condivisi per migliorare la sicurezza informatica a livello globale.
Washington (Stati Uniti). A sei mesi dalla firma del memorandum di collaborazione, una delegazione della Cyber Security Foundation, la prima fondazione non profit in Italia dedicata al mondo cyber, è in visita istituzionale a Washington per una serie di incontri con i vertici del Department of.🔗 Leggi su Today.it
