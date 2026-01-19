Istruzione parentale | niente iscrizione online ecco la procedura La FAQ del Ministero

L'iscrizione all'istruzione parentale richiede una procedura diversa rispetto alle modalità online. Fino al 14 febbraio, è possibile iscrivere gli studenti alle classi iniziali del primo e secondo ciclo per l’anno scolastico 20262027, seguendo le indicazioni della FAQ del Ministero. Ecco i passaggi necessari per completare correttamente la procedura, senza la necessità di iscriversi tramite piattaforma digitale.

Fino al 14 febbraio è possibile iscrivere gli studenti alle classi iniziali del primo e secondo ciclo per l’anno scolastico 20262027. Le domande devono essere presentate online attraverso la piattaforma ministeriale Unica, accessibile con identità digitale. Restano invece in formato cartaceo le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Anche per chi sceglie l’istruzione parentale la scadenza da rispettare è il 14 febbraio 2026. Le famiglie devono inviare una comunicazione cartacea al dirigente scolastico di una scuola statale del territorio di residenza, confermando ogni anno la volontà di provvedere direttamente all’istruzione del proprio figlio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Scuola, il caos dei viaggi di istruzione. La circolare del ministero: «Fino a 140mila euro niente gara d’appalto, ma sopra i 221mila è obbligatoria»

Graduatorie GaE 2026: ecco come si indicano i servizi prestati per classi di concorso accorpate. FAQ MinisteroLe graduatorie GaE 2026 richiedono la corretta indicazione dei servizi prestati, anche per le classi di concorso accorpate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iscrizioni scuola 2026-2027, si parte il 13 gennaio: cosa sapere per elementari, medie e superiori - La procedura si fa online sul portale del Ministero dell’Istruzione e possibilità di seguire lo stato della domanda. panorama.it