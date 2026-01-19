Ispezione e un tavolo permanente Il ministro | Accerteremo i fatti

Il governo ha annunciato un’ispezione e l’istituzione di un tavolo permanente per fare chiarezza sui recenti eventi. Il ministro ha sottolineato l’impegno a verificare i fatti e a rafforzare la vicinanza dello Stato alla comunità colpita, promuovendo valori di rispetto e responsabilità. Un passo volto a ricostruire la fiducia e a sostenere la coesione sociale in un momento di grande difficoltà.

La vicinanza dello Stato alla comunità sotto choc e la forte intenzione di riaffermare la cultura del rispetto e il senso di responsabilità. Sono state le prime parole del ministro all’Istruzione e al merito Giuseppe Valditara arrivato in città ieri mattina per prendere parte al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza insieme al prefetto Andrea Cantadori, al questore Sebastiano Salvo e ai colonnelli Vincenzo Giglio dei carabinieri e Massimiliano Re della Guardia di Finanza. Un vertice al quale hanno partecipato anche il sindaco Pierluigi Peracchini e i rappresentanti delle scuola. Un confronto che si è prolungato per quasi due ore e durante il quale sono state messe a fuoco le prime misure da adottare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Comune di Qualiano annuncia, per l’8 gennaio 2026, l’istituzione di un tavolo permanente dedicato a autismo e neurodiversità. L’iniziativa coinvolge enti, scuole e associazioni locali, con l’obiettivo di promuovere dialogo, informazione e supporto continuo nel territorio. Questa misura mira a favorire l’inclusione e la sensibilizzazione, creando un punto di riferimento stabile per le persone e le famiglie interessate.

