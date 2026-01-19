Iran to consider lifting internet ban; state TV hacked

Il governo iraniano potrebbe revocare a breve il blocco di Internet, secondo un membro del parlamento. La decisione sarebbe stata presa dopo aver temporaneamente sospeso le comunicazioni nel paese. La notizia arriva in un contesto di tensioni e restrizioni, con implicazioni per cittadini e operatori di rete. Restano da attendere ulteriori dettagli ufficiali sulla ripresa delle attività online in Iran.

In the latest sign of weakness in the authorities’ control, state television appeared to be hacked late on Sunday, briefly showing speeches by U.S. President Donald Trump and the exiled son of Iran’s last shah calling on the public to revolt. Iran’s streets have largely been quiet for a week since anti-government protests that began in late December were put down in three days of mass violence. An Iranian official told Reuters on condition of anonymity that the confirmed death toll was more than 5,000, including 500 members of the security forces, with some of the worst unrest taking place in ethnic Kurdish areas in the northwest. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Trump says he will talk to Musk about restoring internet in Iran

Donald Trump ha annunciato l'intenzione di discutere con Elon Musk riguardo alla possibilità di ripristinare l'accesso a Internet in Iran. La questione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle restrizioni digitali presenti nel paese, sollevando dibattiti sulla libertà di comunicazione e sui ruoli delle figure pubbliche e delle aziende private in situazioni di crisi.

Iran: NetBlocks, 'nuove interruzioni accesso a internet'

In Iran, sono state registrate recenti interruzioni che hanno limitato l'accesso a diversi servizi Internet. Secondo NetBlocks, si tratta di un nuovo calo nella disponibilità della rete, che si verifica in un contesto di crescente restrizione delle comunicazioni digitali nel paese. Questi eventi evidenziano le sfide affrontate dagli utenti iraniani nel mantenere un accesso stabile e aperto alle risorse online.

