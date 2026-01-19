Iran | Renzi ' domani appuntamento davanti all' ambasciata teniamo accesa la luce'

Domani alle 18.30, presso l’ambasciata iraniana, si terrà un incontro per richiamare l’attenzione sulla situazione attuale in Iran. L’appuntamento mira a mantenere viva l’attenzione internazionale sugli eventi e le sfide che il Paese attraversa, promuovendo un dialogo pacifico e informato. Un momento di presenza e riflessione dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica su una realtà complessa e in evoluzione.

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Domani alle 18.30 ci vedremo davanti all'Ambasciata iraniana per cercare di tenere accesa la luce su quello che sta avvenendo in quel meraviglioso Paese". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Invito tutti i ragazzi che non possono essere a Roma ad organizzare un momento dove vogliono loro, all'università, in un posto simbolico della propria città, fuori da una scuola, in una piazza e fare un gesto semplice: accendere una sigaretta contro il regime degli Ayatollah. Se riusciamo a coinvolgere anche un solo nuovo studente in ogni città, a sensibilizzare anche una sola famiglia la nostra mobilitazione avrà un senso", prosegue il leader di IV. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ieri sera al Cinema Adriano di Roma si è tenuta una proiezione speciale del documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret. Presenti in sala il regista, insieme a Francesca Albanese e Maddalena Oliva, per discutere delle tematiche affrontate nel film e mantenere viva l’attenzione sulla situazione a Gaza. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, sottolineando l’interesse e l’urgenza di approfondire questa realtà.

