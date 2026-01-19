Iran manifestanti denunciano abusi sessuali durante arresti | Tutti nudi ci iniettavano sostanze

Durante le proteste in Iran, alcuni manifestanti arrestati hanno riferito di aver subito abusi, tra cui costrizioni allo spogliamento, getti di acqua fredda e violenze sessuali con manganelli. Questi racconti evidenziano le condizioni difficili e le violazioni dei diritti umani avvenute durante le operazioni di polizia. La situazione continua a suscitare preoccupazione a livello internazionale e invita a un’attenta analisi delle modalità di repressione adottate.

Presidio in solidarietà dei manifestanti in Iran

Iran, manifestanti "cacciati" casa per casa. Pahlavi: "Tornerò per garantire la transizione" Di @MarianoGiustino x.com

