Iran manifestanti denunciano abusi sessuali durante arresti | Tutti nudi ci iniettavano sostanze
Durante le proteste in Iran, alcuni manifestanti arrestati hanno riferito di aver subito abusi, tra cui costrizioni allo spogliamento, getti di acqua fredda e violenze sessuali con manganelli. Questi racconti evidenziano le condizioni difficili e le violazioni dei diritti umani avvenute durante le operazioni di polizia. La situazione continua a suscitare preoccupazione a livello internazionale e invita a un’attenta analisi delle modalità di repressione adottate.
I manifestanti arrestati per le proteste in Iran raccontano di essere stati costretti a spogliarsi e bersagliati con getti di acqua fredda ma anche di abusi sessuali con manganelli. Le ong: "Con la fine delle proteste di piazza, aumenta il rischio di tortura per i detenuti".🔗 Leggi su Fanpage.it
