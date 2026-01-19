Iran Conte | Noi solidali con le proteste falsità sulla nostra posizione

Il senatore Conte ha espresso solidarietà alle proteste in Iran, chiarendo che né lui né il Movimento 5 Stelle condannano il regime di Teheran. In una dichiarazione, ha sottolineato l’importanza di trasmettere correttamente la posizione, respingendo le interpretazioni distorte sulla sua presa di posizione. Questo intervento si inserisce nel dialogo internazionale sulle questioni dei diritti umani e sulla solidarietà con le popolazioni coinvolte.

ROMA – “Le scrivo mentre torno dalla piazza di solidarietà alla popolazione iraniana. Sull’Iran non posso lasciar credere ai suoi lettori che io abbia fatto mancare la condanna mia e del M5S al terribile regime di Teheran. Questa è un grave e totale falsità”. Lo scrive il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nella sua lettera di replica ad un commento di Ferruccio De Bortoli pubblicato sul Corriere della sera. “Sarebbe bastato – accusa l’ex premier – leggere le nostre dichiarazioni ufficiali di questi giorni per trovare il nostro sostegno alla popolazione iraniana che chiede diritti, libertà, vita.

Il ministro Antonio Conte ha espresso la propria solidarietà alla popolazione iraniana, commentando le recenti proteste nel paese. In un messaggio trasmesso durante il rientro dalla piazza di sostegno, Conte ha precisato che la posizione del governo italiano si basa sui principi di rispetto dei diritti umani, smentendo eventuali interpretazioni distorte o false che circolano in merito.

L’Iran ha ribadito di non aver sospeso le esecuzioni dei dissidenti, smentendo le recenti notizie di un possibile stop alle impiccagioni. La tensione tra Teheran e gli Stati Uniti si riaccende, evidenziando le difficoltà nelle relazioni diplomatiche e i continui contrasti sulla gestione dei diritti umani nel paese. Questa posizione sottolinea la complessità delle questioni interne e delle dinamiche internazionali che coinvolgono l’Iran e gli Stati Uniti.

