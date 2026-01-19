io sono farah anticipazioni trama dal 19 al 23 gennaio 2026

Behnam decide di sottoporre Kerim a un test di paternità per togliersi ogni dubbio: vuole sapere se il bambino è davvero suo figlio. Nel frattempo, continua a punire duramente Farah per quelli che considera i suoi errori, aumentando il controllo su di lei. Tahir, grazie a Bade, scopre che Akbar, lo zio di Behnam, è un diplomatico iraniano che vive a Istanbul. Convinto che l’uomo possa aiutarlo a ritrovare la sua famiglia, Tahir lo affronta senza mezzi termini e lo minaccia: se non collaborerà, sua figlia Merjan rischierà la vita. Akbar, sconvolto, chiama Behnam per chiedere spiegazioni. È in quel momento che Behnam capisce che anche suo zio è sotto pressione a causa di Tahir. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Nei prossimi episodi di Io Sono Farah, in onda dal 19 al 23 gennaio 2026, Tahir Lekesiz si mostra deciso a riavvicinarsi a Farah Er-adi, nonostante le difficoltà passate. Dopo un anno di detenzione, il suo atteggiamento nei confronti del divorzio si fa più ostile, creando tensione e incertezza nella coppia.

