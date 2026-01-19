Io Marte tu Mercole | al Concordia lo spettacolo di Gianluca Scintilla Fubelli e Federica Camba

Il 8 maggio alle 21, al Concordia, va in scena “Io Marte, tu Mercole”, uno spettacolo di Gianluca Fubelli e Federica Camba. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che unisce leggerezza e riflessione, proposta da due artisti noti nel panorama dello spettacolo italiano. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento sobrio e di qualità.

“Io Marte, tu Mercole” è il titolo dello spettacolo di Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba in programma l'8 maggio alle 21 al Concordia. Gli attori si raccontano al pubblico di Pordenone, portando sul palco la loro relazione reale, fatta di complicità, differenze, melodie e tante risate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

