Io Marte tu Mercole | al Concordia lo spettacolo di Gianluca Scintilla Fubelli e Federica Camba

Il 8 maggio alle 21, al Concordia, va in scena “Io Marte, tu Mercole”, uno spettacolo di Gianluca Fubelli e Federica Camba. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che unisce leggerezza e riflessione, proposta da due artisti noti nel panorama dello spettacolo italiano. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento sobrio e di qualità.

“Io Marte, tu Mercole” è il titolo dello spettacolo di Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba in programma l'8 maggio alle 21 al Concordia. Gli attori si raccontano al pubblico di Pordenone, portando sul palco la loro relazione reale, fatta di complicità, differenze, melodie e tante risate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Io marte, tu mercole: il nuovo spettacolo di Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba

L'oroscopo è uno spettacolo,"Io vergine, tu pesci?”, in scena al centro ZoL'oroscopo è da sempre un modo per riflettere sulle proprie inclinazioni e aspettative.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GAMBA-FUBELLI: UN DUO DA SOLD OUT Venerdì 23 gennaio arriva al Teatro La Perla il duo comico del momento, Federica Gamba e Gianluca Scintilla Fubell7, che presenteranno "Io Marte, tu Mercole", lo spettacolo che sta facendo registrare un record d facebook