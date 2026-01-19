Inverno estremo in Kamchatka | cumoli di neve alti anche tre metri seppelliscono intere città – Video
L'inverno in Kamchatka si manifesta con nevicate intense, con cumuli di neve che raggiungono i tre metri, sommergendo intere aree. La scena include bambini che scendono con lo slittino dai balconi e video che richiamano immagini create artificialmente. Un fenomeno naturale estremo che caratterizza questa regione, offrendo uno sguardo sulla potenza degli eventi meteorologici e sulle peculiarità del clima locale.
Cumuli di neve alti anche tre metri, bambini che si lanciano in discese con lo slittino direttamente dai palazzi e video che sembrano quasi generati con l'intelligenza artificiale. La Kamchatka sta vivendo un inverno estremo: una violenta tempesta di neve ha letteralmente sommerso alcune città. Ecco alcune immagini.
