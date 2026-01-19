L'inverno in Kamchatka si manifesta con nevicate intense, con cumuli di neve che raggiungono i tre metri, sommergendo intere aree. La scena include bambini che scendono con lo slittino dai balconi e video che richiamano immagini create artificialmente. Un fenomeno naturale estremo che caratterizza questa regione, offrendo uno sguardo sulla potenza degli eventi meteorologici e sulle peculiarità del clima locale.

Cumuli di neve alti anche tre metri, bambini che si lanciano in discese con lo slittino direttamente dai palazzi e video che sembrano quasi generati con l’intelligenza artificiale. La Kamchatka sta vivendo un inverno estremo: una violenta tempesta di neve ha letteralmente sommerso alcune città. Ecco alcune immagini. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inverno estremo in Kamchatka: cumoli di neve alti anche tre metri seppelliscono intere città – Video

Leggi anche: L'inverno è alle porte: arriva il freddo e i primi fiocchi di neve (anche in città)

Leggi anche: L'inverno è alle porte: arriva il freddo e i primi fiocchi di neve (anche in città)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Kamchatka sotto metri di neve: nevicate record paralizzano città e trasporti in Russia - Un inverno particolarmente estremo ha infatti messo in ginocchio la penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente ... ilmessaggero.it