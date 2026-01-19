Intervista a Rosita Solano figlia di Mercedes e Vincenzo uccisi da un richiedente asilo ivoriano nella propria villetta

In questa intervista, approfondiamo la vicenda che ha coinvolto Rosita Solano, figlia di Mercedes e Vincenzo, uccisi nel 2015 da un richiedente asilo ivoriano a Palagonia. Ripercorriamo i fatti e ascoltiamo la sua testimonianza, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso su un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale.

Roma, 19 gen – Nell'agosto del 2015, a Palagonia, il 18enne richiedente asilo ivoriano Mamadou Kamara, ospite del centro di accoglienza di Mineo, si introdusse nella casa dei coniugi Solano. Prima uccise di botte il 68enne Vincenzo e poi violentò la 70enne Mercedes, gettandola dal balcone quando era ancora in vita. In seguito, Kamara tornò al Cara, dove era ospitato dall'8 giugno, dopo il suo sbarco in Italia. Nella sua stanza, gli investigatori rivennero un borsone che conteneva i cellulari, i computer portatili, gli orologi, le macchine fotografiche, una collana d'oro e degli indumenti appartenuti alle vittime.

