Internet e social di nuovo online | il regime dell' Iran fa tornare la normalità

L'Iran ha annunciato il ripristino completo di internet nel paese, previsto entro le prossime 24 ore. Dopo periodi di interruzioni, il governo ha confermato il ritorno alla normalità digitale su scala nazionale, segnando un passo importante nella gestione delle comunicazioni e delle attività online. Questa ripresa influenzerà sia l'accesso alla rete sia l’utilizzo dei social media in tutto il territorio.

L'Iran ripristinerà completamente internet in tutto il Paese tra oggi e domani, secondo quanto comunicato dal governo. Anche le piattaforme dei social media saranno presto sbloccate, ha affermato ieri Mohammad Seraj, membro della commissione sociale del parlamento iraniano. L'Iran ha ripristinato l'accesso a Google ieri, dopo un blackout nazionale di dieci giorni, un giorno dopo la ripresa del servizio di messaggistica breve. Il governo iraniano ha tagliato l'accesso a internet e sospeso gli Sms l'8 gennaio citando tra le motivazioni rivolte e attacchi terroristici contro civili, forze di sicurezza ed edifici pubblici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, dilaga la protesta. Il regime taglia internet

In Iran, le proteste contro il regime continuano a coinvolgere diverse città, portando a barricate, arresti e perdite umane. Il governo ha risposto con il taglio temporaneo di internet, limitando l'accesso alle comunicazioni e all’informazione. La situazione resta tesa, mentre la popolazione manifesta il suo dissenso e la richiesta di cambiamento.

Il regime starebbe pianificando un blocco di internet permanente in Iran

Secondo fonti di attivisti per i diritti digitali, l’Iran potrebbe adottare un blocco permanente di Internet, limitando l’accesso online esclusivamente a persone sotto controllo del regime. Questa misura rappresenterebbe un cambiamento significativo nella politica di comunicazione digitale del paese, riducendo drasticamente la libertà di informazione e di espressione dei cittadini. La notizia solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla libertà di comunicazione in Iran.

