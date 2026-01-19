Inter rifinitura verso l’Arsenal | Chivu tra conferme e rientri

L’Inter si prepara alla partita di Champions League contro l’Arsenal, con un allenamento di rifinitura previsto questa mattina alle 11:30. La seduta servirà a perfezionare gli ultimi dettagli prima della sfida di domani sera a San Siro, con alcune conferme e ritorni tra i giocatori. La squadra lavora con attenzione per affrontare al meglio la gara europea.

L’Inter rifinisce i dettagli in vista della notte europea: questa mattina alle 11:30 i nerazzurri tornano in campo per l’unica vera seduta di allenamento dedicata alla sfida di Champions League contro l’Arsenal, in programma domani sera a San Siro. Dopo il lavoro di scarico di ieri, Cristian Chivu concentra uomini e scelte sul big match che può indirizzare il percorso europeo. Inter, continuità e rientri: Bastoni e Thuram verso la titolarità. Secondo le indicazioni che filtrano dall’ambiente, la struttura vista a Udine verrà in larga parte confermata. Almeno otto elementi dell’undici iniziale dovrebbero partire dal primo minuto, a conferma della volontà di non stravolgere un assetto che ha garantito solidità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

