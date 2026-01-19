Inter presentata la quarta maglia | debutterà già venerdì – FOTO

L’Inter ha presentato la sua quarta maglia, che debutterà già venerdì. Questa nuova divisa nasce dalla collaborazione tra FC Internazionale Milano e Nike ACG, segnando un evento storico nel calcio. È la prima volta che il logo ACG viene integrato in una maglia da gioco, rappresentando un passo importante nella collaborazione tra moda e sport. La collezione esclusiva unisce stile e funzionalità, offrendo un nuovo volto alla squadra.

FC Internazionale Milano e Nike ACG (All Conditions Gear) uniscono per la prima volta i rispettivi mondi dando vita a una collezione esclusiva che segna un passaggio storico: il debutto del logo ACG nel calcio. La collaborazione nasce dall'incontro tra due identità forti, accomunate dalla ricerca costante di performance, stile e innovazione, ma declinate in contesti diversi come lo sport outdoor e il calcio di alto livello. L'identità nerazzurra viene reinterpretata attraverso l'estetica sperimentale di Nike ACG, creando un dialogo autentico tra l'eleganza del Club e lo spirito avventuroso del brand outdoor di Nike.

È stata annunciata la quarta maglia dell'Inter per la stagione 202526, dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa nuova divisa, presentata in anteprima dal sito Footy Headlines, rappresenta un'ulteriore novità nel percorso delle maglie stagionali del club. Di seguito, vengono forniti i dettagli sulla data di debutto e le caratteristiche principali di questa maglia, offrendo un'anteprima concreta ai tifosi e agli appassionati.

Il mercato dell'Inter inizia a muoversi: presentata un'offerta ufficiali per Mlacic! #InterNews24 - facebook.com facebook

. @Inter, presentata la prima offerta all'Hajduk Spalato per Branimir Mlacic: i dettagli x.com

