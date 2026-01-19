Inter occhi in casa Fiorentina | Comuzzo per la difesa Nicolussi Caviglia idea a centrocampo

L’Inter torna a monitorare il mercato italiano, con attenzione alla Fiorentina. Tra i nomi in vista, Comuzzo per la difesa e Nicolussi Caviglia per il centrocampo sono le possibili opzioni per rinforzare la rosa. La strategia nerazzurra si concentra su talenti italiani, valutando le opportunità offerte dal mercato in vista della prossima stagione.

L’ Inter guarda avanti e torna a scandagliare il mercato italiano: nel mirino della dirigenza nerazzurra c’è la Fiorentina, osservata speciale in vista dell’estate. Dopo un gennaio interlocutorio, senza l’affondo che sembrava possibile, a viale della Liberazione prende forma l’idea di un doppio intervento futuro, tra difesa e centrocampo, con profili giovani e già rodati in Serie A. Strategia Inter: più italiani e un reparto da ringiovanire. La linea è chiara ed è condivisa ai piani alti. Giuseppe Marotta vuole aumentare il peso degli italiani in rosa e allo stesso tempo pianificare il ricambio generazionale, soprattutto in difesa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Hans Nicolussi Caviglia potrebbe lasciarvi la Fiorentina nella seconda metà della stagione, poiché il suo impiego in squadra è limitato. La sua futura destinazione sembra ora più vicina, mentre la società valuta le opzioni per il suo eventuale trasferimento. Questa situazione rappresenta un momento di riflessione sia per il giocatore che per i tifosi, in vista di un possibile cambiamento nel suo percorso professionale.

