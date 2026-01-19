Inter Lautaro lavora a parte | cresce l’ipotesi Esposito

Nella vigilia della sfida europea contro l’Arsenal, l’Inter ha osservato una giornata di allenamento con alcune assenze, tra cui quella di Lautaro Martínez, che ha svolto lavoro individuale. La sua condizione resta sotto osservazione, alimentando ipotesi sul possibile impiego di Esposito come alternativa. La squadra si prepara con attenzione, in attesa di eventuali aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori chiave.

Vigilia con un filo di apprensione in casa Inter. Nell’allenamento odierno, Lautaro Martínez ha svolto lavoro individuale, un dettaglio che non passa inosservato alla vigilia della sfida europea contro l’ Arsenal. La segnalazione arriva da Marco Barzaghi e apre a valutazioni dell’ultimo momento. Al momento non filtra allarme, ma lo staff nerazzurro monitora l’evoluzione nelle prossime ore per capire se il capitano potrà essere gestito senza rischi. Intanto cresce l’ipotesi di vedere Pio Esposito dal primo minuto, scenario che prende quota proprio in caso di prudenza su Lautaro. Resta però una certezza: il capitano difficilmente si tira indietro quando conta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

