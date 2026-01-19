Inter Lautaro gestito in allenamento | nessun allarme

Nella giornata di allenamento in vista della partita contro l’Arsenal, Lautaro Martínez ha seguito un programma personalizzato, evitando il lavoro di gruppo inizialmente. La sua presenza non desta preoccupazioni e non ci sono segnali di allarme per il club nerazzurro. L’attaccante si sta preparandosi con attenzione in vista della sfida, mantenendo un approccio professionale e concentrato.

Vigilia senza allarmi in casa Inter. Durante l’allenamento che precede la sfida contro l’ Arsenal, Lautaro Martínez ha svolto lavoro personalizzato, saltando inizialmente il torello con il resto del gruppo. La gestione è stata chiarita direttamente dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, che ha fatto il punto dal campo. “ Allenamento cominciato da poco, i giocatori sono ancora in campo. Faremo un check al termine della sessione ”. Poi il quadro della seduta. “ I giocatori sono divisi in due gruppi: chi ha giocato con l’Udinese e chi no o è subentrato”. Indicazioni anche di formazione. “ Thuram e Bastoni dovrebbero tornare in formazione ”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Tuttosport – “Lautaro così anche in allenamento. All’Inter abbiamo fatto una cosa”

L'articolo di Tuttosport analizza la situazione di Lautaro Martinez e la strategia adottata dall’Inter, evidenziando come l’attaccante abbia mostrato continuità anche in allenamento. La riflessione si concentra sulla prestazione della squadra, con particolare attenzione alle occasioni sfruttate e alle prime fasi di gioco, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dello stato di forma e delle scelte tecniche della squadra nerazzurra.

