L'Inter ha annunciato la nuova quarta maglia per la stagione 202526, prevista per il suo debutto ufficiale in campo. La presentazione offre uno sguardo dettagliato sul design e sulle caratteristiche del nuovo completo, che si inserisce nel percorso di aggiornamento e innovazione del club. Di seguito, tutte le informazioni sulla data di esordio e le immagini della maglia.

Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Calciomercato Juventus, all-in su Mateta: c’è il sì del giocatore! Si spinge per averlo in quel big match Perisic Inter, stallo “alla croata” per l’esterno: lui spinge per il ritorno, ma il PSV non è d’accordo! La situazione Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione! Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, i nerazzurri presentano la quarta maglia per la stagione 2025/26: ecco quando farà il suo esordio – FOTO

Quarta maglia Inter, ufficiale il nuovo kit: il comunicato dei nerazzurri e la data d’esordio – FOTO

L’Inter ha annunciato ufficialmente la quarta maglia per questa stagione, che sarà utilizzata a partire dalla partita contro il Pisa di Gilardino. Il nuovo kit rappresenta un’aggiunta alla gamma di divise ufficiali della squadra, confermando l’attenzione ai dettagli e alla tradizione nerazzurra. La presentazione del nuovo abbigliamento offre un’ulteriore opportunità di rinnovare il look della squadra, senza alterare l’identità storica del club.

Maglia Inter 2026-2027, nuove indiscrezioni sul kit home dei nerazzurri per la prossima stagione: ecco quali sono i dettagli svelati! – FOTO

Sono emerse nuove indiscrezioni sulla maglia ufficiale dell'Inter per la stagione 2026-2027. Secondo fonti di Footy Headlines, il kit home dei nerazzurri potrebbe presentare alcuni dettagli distintivi. In questo articolo, analizzeremo le informazioni più recenti e le caratteristiche che potrebbero caratterizzare il prossimo abbigliamento da gara della squadra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Serie A, Udinese-Inter: i friulani ospitano i nerazzurri - La squadra di Chivu fa visita a quella di Runjaic alla Dacia Arena di Udine nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, gara valida per la 21^ giornata di Serie A Dopo i recuperi che si sono disputati in ... canicattiweb.com