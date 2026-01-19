L’Inter si sta concentrando sul futuro di Federico Dimarco, con l’intenzione di rinnovare il suo contratto a lungo termine. La società nerazzurra, attualmente in testa in Serie A, ha avviato le trattative per consolidare il legame con il difensore classe 1997, al fine di prevenire eventuali offerte dall’estero, in particolare dalla Premier League, e garantire stabilità alla rosa per le stagioni a venire.

L’Inter ha avviato le prime manovre concrete per blindare Federico Dimarco: il club nerazzurro, capolista in Serie A, ha deciso di anticipare i tempi sul rinnovo del laterale mancino classe 1997 per allontanare i primi segnali d’interesse dall’estero, con la Premier League che ha già iniziato a muoversi, Arsenal in primissima fila. Dimarco, rendimento da top e centralità nel progetto Inter. In una squadra che viaggia davanti a tutte in campionato, Federico Dimarco continua a essere uno dei cardini meno celebrati ma più determinanti. Non il volto più mediatico, ma un rendimento che pesa come quello dei big. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Dimarco al centro del progetto: pronto il rinnovo lungo

