Inter de Vrij in Premier subito | ecco la situazione | CM

Stefan de Vrij, attualmente in scadenza di contratto con l’Inter a giugno, è stato oggetto di interesse da parte di club inglesi come Nottingham Forest e Newcastle. La situazione contrattuale del difensore olandese ha attirato l’attenzione dei media, con possibilità di un trasferimento nel prossimo mercato estivo. Restano da definire gli sviluppi relativi al suo futuro e alle eventuali trattative in corso.

Il difensore olandese è in scadenza di contratto il prossimo giugno Dall’Inghilterra hanno rilanciato dell’ interesse di Nottingham Forest e Newcastle per Stefan de Vrij. Soprattutto dei ‘Magpies’, i quali starebbero pensando all’olandese dato che nel ruolo hanno perso per infortunio Lascelles, Burn e soprattutto Schar. L’austriaco dovrà star fuori per 3 mesi dopo l’intervento alla caviglia andata ko nel match con il Leeds. Inter, de Vrij in Premier subito: ecco la situazione (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento non c’è però niente di concreto sia con il Nottingham che con il Newcastle. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L'Inter valuta il trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo, con la Juventus che potrebbe influenzare il prezzo. La possibile operazione potrebbe portare a cambiamenti nel reparto difensivo a gennaio, con attenzione anche alla posizione di De Vrij. Marotta e Ausilio monitorano attentamente la situazione, considerando un rinforzo che vada oltre la semplice copertura sulla fascia destra. Un intervento mirato per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il calciomercato dell’Inter si arricchisce di nuove voci, con il Newcastle che avrebbe manifestato interesse per Stefan De Vrij. La situazione attuale rimane da monitorare, mentre i nerazzurri valutano le possibili implicazioni di questa operazione. Di seguito, le ultime aggiornamenti sulle trattative e sulle eventuali conseguenze per la rosa dell’Inter.

