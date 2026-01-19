Inter Chivu non lo vede | pronta la ‘retrocessione’ in Under 23

L'Inter ha annunciato la prossima retrocessione di Cristian Chivu in Under 23, in seguito alla mancanza di convocazioni con la prima squadra. La decisione mira a offrire al giocatore maggiore spazio di gioco e sviluppo. La scelta si inserisce nel percorso di rinnovamento del settore giovanile, con l’obiettivo di favorire la crescita e il reinserimento del calciatore nel contesto professionistico.

Clamorosa decisione in casa Inter: il calciatore non gioca mai e si appresta ad essere retrocesso in Under 23. L' Inter si gode il primato in classifica dopo la convincente vittoria sul campo dell'Udinese nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri, però, osservano con attenzione anche il calciomercato con l'obiettivo di sfruttare eventuali occasioni e di cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Chivu. Palacios – Calciomercato.it Tra questi c'è sicuramente Tomas Palacios, attualmente fermo ai box per infortunio e fuori dal progetto tecnico-tattico dell'allenatore dell'Inter.

L'Inter di Chivu vola, 16 vittorie nelle prime 21: nei 5 precedenti nerazzurri è sempre stato scudetto x.com

Meglio l’#Inter di #Inzaghi o di #Chivu #ladomandadellasera - facebook.com facebook

