Inter c' è un caso Mlacic | cambia procuratore fa saltare la trattativa con l' Hajduk e ora è asta

L'Inter sta affrontando una fase di incertezza riguardo al trasferimento di Mlacic, il difensore croato che ha cambiato procuratore affidandosi a Ramadani. Questa decisione ha interrotto le trattative con l'Hajduk e ha riaperto la porta a un'asta, coinvolgendo anche Udinese, Como e alcuni club europei. La situazione evidenzia le complessità delle trattative di mercato e le variabili legate alle scelte dei rappresentanti dei giocatori.

Una manciata di giorni fa, Branimir Mlacic stava preparando le valigie per un viaggetto non particolarmente lungo in termini di chilometri, ma di tempo sì. Da Spalato a Milano per stabilizzarsi. E vestire, chissà per quanto, la maglia nerazzurra. Trattativa fatta e conclusa tra Inter ed Hajduk, giocatore convinto e felice. Oggi tutto è cambiato. Cosa sarà successo? Di certo c'è che il difensore croato, classe 2007, ha fatto non uno, ma una decina di passi indietro. Il primo corrisponde al cambio di procuratore: Mlacic si è affidato a Ramadani, storicamente mai in rapporti idilliaci con i vertici interisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mlacic, Romano: “La trattativa può saltare. All’Inter non è piaciuto quanto accaduto”

Secondo Fabrizio Romano, l’Inter mostra grande irritazione per gli sviluppi recenti riguardanti Branimir Mlacic. La trattativa potrebbe essere compromessa a causa delle dinamiche emerse, che non sono state ben accolte dal club nerazzurro. Questi aggiornamenti evidenziano le difficoltà e le incertezze nella trattativa, sottolineando come le recenti evoluzioni abbiano influito sul rapporto tra il giocatore e l’Inter.

Mlacic Inter, problema nella trattativa? C’è un cambiamento che può far saltare tutto

Mlacic Inter: aggiornamenti sulla trattativa in corso. Secondo Fabrizio Romano, la trattativa tra il calciatore e l’Inter sta proseguendo da diversi giorni, ma potrebbe essere soggetta a cambiamenti imprevisti. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere eventuali novità che potrebbero influenzare l’accordo. Restiamo aggiornati sulle evoluzioni di questa trattativa, che si presenta ancora aperta e suscettibile di sviluppi futuri.

