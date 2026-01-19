Inter Arsenal Thuram torna titolare | questa sarà la sua gestione! Ed Esposito…
L’Inter si prepara alla sfida contro l’Arsenal con alcune novità in formazione. Thuram torna titolare, segnando un nuovo inizio per la sua gestione alla corte nerazzurra. Accanto a lui, Esposito continua a dimostrare il suo valore. Segui gli aggiornamenti più recenti sulla squadra e le ultime notizie riguardanti le scelte di formazione e le strategie in vista dell’incontro.
Inter News 24 Inter Arsenal, Thuram torna titolare: questa sarà la sua gestione! Ed Esposito. Segui le ultimissime sui nerazzurri. In vista del cruciale impegno di Champions League contro l’ Arsenal, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu — ex difensore rumeno protagonista del Triplete e oggi alla guida della prima squadra — sembra aver sciolto i dubbi in attacco. La notizia principale riguarda il ritorno dal primo minuto di Marcus Thuram, il dinamico attaccante francese noto per la sua velocità e fisicità, che tornerà a fare coppia con il capitano e trascinatore dell’attacco, Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Coppa Italia: Inter-Venezia 5-1, manita nerazzurra. Thuram ed Esposito show
Leggi anche: Sabatini analizza la vittoria dell’Inter: «Bonny, Lautaro ed Esposito sottotono. Manca l’elettricità di Thuram»
Inter, tornano Bastoni e Thuram. Contro l’Arsenal il dubbio è? - 30 per la rifinitura che precede la partita di domani contro l'Arsenal in Champions League. msn.com
Attenta Inter, l'Arsenal sui corner è un pericolo: l'analisi allo Sky Tech #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com
IL PIANO ANTI-#ARSENAL L’#INTER SI AFFIDA A #LAUTARO #Buongiorno #interisti #LaGazzettadelloSport #lunedi #19gennaio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.