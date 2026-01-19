Inter-Arsenal probabili formazioni | Thu-La dal 1? Chivu cambia in difesa

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Arsenal, con alcune novità nelle probabili formazioni. In difesa, Chivu potrebbe apportare cambiamenti, mentre Thu-La potrebbe partire dal primo minuto. Dopo la vittoria a Udine, i nerazzurri cercano continuità in un match importante. La sfida mette in evidenza le scelte tattiche e gli aggiornamenti sulla formazione, aspetti fondamentali per comprendere l’andamento della partita.

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter, che si è lasciata alle spalle la vittoria per 1-0 con l’Udinese in trasferta. Un risultato fondamentale, per confermarsi al primo posto in classifica davanti alle inseguitrici. I nerazzurri hanno messo in cascina 3 punti pesanti, su un campo da sempre ostico. L’obiettivo è quello di rimanere su questa scia, anche in ambito internazionale. La prossima gara è quella con l’Arsenal, in programma domani 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Si tratta della penultima giornata del girone unico di Champions League, fondamentale per strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Probabili formazioni Inter Napoli: zero dubbi per Chivu, in campo tutti i titolarissimi. Davanti tocca alla Thu-La

Le probabili formazioni di Inter e Napoli sono ormai definite, con Chivu che ha confermato la sua presenza in campo. Entrambe le squadre si presentano con i giocatori titolari, pronti a confrontarsi in una partita di grande importanza. La serata offrirà l’opportunità di osservare le scelte strategiche dei rispettivi allenatori e di valutare lo stato di forma delle formazioni.

